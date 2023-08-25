راي فيكتور: مهرجان الموضة بالعلمين أحدث طفرة في الحضارة المصرية

نجح مصمم الأزياء العالمي راي فيكتور حفر اسمه بحروف من ألماس في عالم الموضة ليكشف عن موهبته بتصميم قطع أزياء ناعمة مفعمة بالأنوثة لترسم قوام المرأة.

وفتح راي فيكتور قلبه لـ "بوابة الوفد"؛ ليكشف عن بعض تفاصيل تصاميمه في عالم الموضة وما أحب الموديلات له وما الأستايلات المميزة للمرأة الراقية.

وأعرب عن سعادته في مشاركته بمهرجان العلمين الذي أقيم في مصر بحضور لفيف من نجمات ونجوم مصممين الأزياء في مصر والوطن العربي، قائلًا: " مشاركتى في مهرجان العلمين كانت تجربة رائعة، شوفت قد أيه أن مصر قادرة على تنظيم حدث تاريخي يضم مجموعة كبيرة من مصممين الأزياء وخبراء التجميل ومحبات الموضة في صرح كبير صمم بأيادي مصرية وتفكير عبقري منظم، فانا احببت وسعدت بموجودة ومشاركتي في هذا الحدث التاريخي ونعم مصر تستيطع ترجمة الخيال لواقع، خاصة أن مدينة العلمين لم تكتمل بعد ولسه في تجهيزات كتيرة محتاجها لكن يوجد بها خلية نحل من البشر قادرين على فعل المستحيل، لذلك حصلت العلمين على شهرة واسعة في وقت قليل جدا".

وأوضح سر حبه وتقديره للحضاره الفرعونية، لما تملكه من تنظيم وتخصيص وفن راقي دقيق، تخصيص طبيعة الزي على حسب المكانة الإجتماعية، فكان للمك زي مخصص له يميزه عن باقي الطبقات، وهذا شمل الإكسسوارات والاحذيه أيضًا، فكان المصريين القدماء لهم ذوق خاص ومميز ظل يدرس لوقتنا هذا لمعرفة فن تصميمه ودقة تنفيذه في قطع الأزياء والمجوهرات الفرعونية العتيقة.

وأردف أن المصريين القدماء كانوا يملكون ذوق خاص ومميز، وهذا وضح من تنفيذهم لقطع الأزياء وأستخدام قماش الكتان فضلا عن نقش الإكسسوارات الخاصه بهم،قائلًا: " المبهر أن الحضارة الفرعونية عدى عليها ألف السنين ولما تيجي تدقق في تفاصيلها تحس ان سابقة صيحات الموضة العالمية وتحب تدقق فيها لتعلم منها الجديد والرائع طبعا".

وقال أن الخامات التي يعتمد عليها خلال تصاميم فساتين السهرة مثل الخيط المخصص للأزياء والأقمشة الناعمة على قوام المرأة.

وأشار أن تصاميم الفساتين الساك والهاند ميد المفضله له باعتباره من الموضة الدائمة الغير محددة بمرور الزمان ولا المكان، كما انها تضيف لمسة جمالية لقوام المرأة، مؤكدًا ان لا يوجد تصميم معين يتناسب مع مختلف الاجسام.

وأضاف أن يوجد ألوان عديدة تتصدر دور الأزياء العالمية دون النظر على اختلاف الزمان والمكان ويحتل اللون الأحمر المكانة الكبرى لانه يبرز أنوثة ويضيف لها لمسة لافته بين الحضور، ويأتي بعده اللون الأسود الذي يضيف للمرأة لمسة راقية لا مثيل لها.

واختتمت حديثه انه إعجب بذوق الفنان حسن أبو الروس الخاص مما دفعه الي تصميم إطلالته الأخيرة الذى حضر بها مهرجان الموضة بالعلمين.