الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شاب في مشاجرة بالدقهلية

حملة أمنية
حملة أمنية

لقي  شخص في العقد الرابع من عمره مصرعة ، بضربة على رأسه، في مشاجرة نشبت بينه وآخرين داخل كازينو بمدينة جمصة، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، تحت تصرف النيابة العامة.

txt

ننشر صورة المتوفى متأثرًا بإصابته في مشاجرة بغرب الأقصر

txt

لهو الأطفال يشعل مشاجرة ويتسبب في إصابة بائع أنابيب ونجلة شقيقه بالقناطر

مصرع شاب في مشاجرة بالدقهلية 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور قسم شرطة جمصة من المستشفى المركزي، بوصول جثمان لشاب يدعى، أحمد محمد عبدالفتاح محمد، 37 عاما، مقيم قرية منشأة البدراوي التابعة لمركز بلقاس، إدعاء تعد من آخرين نتيجة مشاجرة فيما بينهم أدت لإصابته بنزيف داخلي ومصرعه في الحال.

واعلي الفور نتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخرين، أثناء تواجدهم داخل كازينو بشارع الشباب بمدينة جمصة، وتعدوا عليه بالضرب على رأسه، وفروا هاربين.

وتبين أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيره فور وصوله  إلي المستشفى، وتم ايداع الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

غدًا .. القضاء الإدارى تنظر دعوى بطلان انعقاد عمومية نادى الأهلى 

كما تواصل  محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، غدًا السبت، نظر الدعوى المطالبة ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.

وأقام خالد سليمان أبوالعلا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان الإجراءات التي تم انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.

مواد متعلقة

طالب طب يتخلص من حياته داخل منزله في القليوبية

لهو الأطفال يشعل مشاجرة ويتسبب في إصابة بائع أنابيب ونجلة شقيقه بالقناطر

جهود مكثفة لكشف غموض تغيب طفل من أمام منزله بقليوب

وفاة ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بقليوب

لعدم إجادته السباحة ..انتشال جثة طفل لقي حتفه غرقًا في ترعة ببنها

مطلع أكتوبر.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة ملحن بالخانكة

نقلة تراب.. إنهاء حياة عامل على يد شخص ونجليه بالخانكة

الإعدام لأمين شرطة أنهى حياة زميله وأصاب 3 آخرين بالقناطر الخيرية