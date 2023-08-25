لقي شخص في العقد الرابع من عمره مصرعة ، بضربة على رأسه، في مشاجرة نشبت بينه وآخرين داخل كازينو بمدينة جمصة، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شاب في مشاجرة بالدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور قسم شرطة جمصة من المستشفى المركزي، بوصول جثمان لشاب يدعى، أحمد محمد عبدالفتاح محمد، 37 عاما، مقيم قرية منشأة البدراوي التابعة لمركز بلقاس، إدعاء تعد من آخرين نتيجة مشاجرة فيما بينهم أدت لإصابته بنزيف داخلي ومصرعه في الحال.

واعلي الفور نتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخرين، أثناء تواجدهم داخل كازينو بشارع الشباب بمدينة جمصة، وتعدوا عليه بالضرب على رأسه، وفروا هاربين.

وتبين أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيره فور وصوله إلي المستشفى، وتم ايداع الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

غدًا .. القضاء الإدارى تنظر دعوى بطلان انعقاد عمومية نادى الأهلى

كما تواصل محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، غدًا السبت، نظر الدعوى المطالبة ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.

وأقام خالد سليمان أبوالعلا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان الإجراءات التي تم انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.