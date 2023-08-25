عاصفة ترابية تضرب الطريق الدولي "شرم الشيخ - القاهرة"

تعرض الطريق الدولي الجديد، والذي يربط شرم الشيخ بنفق الشهيد أحمد حمدي - القاهرة ، إلى عاصفة ترابية في بعض المناطق تعيق الرؤية.

ناشدت الأجهزة التنف ذية و الأمنية، مرتادي الطريق الدولي الجديد بتوخي الحذر والحيطة والتأني في قيادة السيارة، حيث تنشط الرياح بدرجة كبيرة، ونسبة الرؤية لا تتعدي 100 متر، مع وجود تراكمات للرمال على جانبي الطريق ببعض الأماكن.

وقامت إدارة مرور جنوب سيناء، بتحذيرات لكل الأكمنة على الطرق، لتنبيه قائدي المركبات بتوخي الحذر، وألا تزيد السرعة عن 60 كيلومترا، لتعذر الرؤية على الطريق في بعض الأماكن.

يذكر أن غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء لم تتلق أي بلاغات حتى الآن، تفيد بوقوع حوادث على الطريق.