طبيب يكشف نتائج تناول 4 فناجين قهوة على قلوب المرضى

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقًا، على أهمية القهوة لقلوب المصابين بمرض السكر، وتحافظ على صحة القلب والشرايين.

وأضاف عميد معهد القلب سابقًا، أنه في دراسة إحصائية حديثة لمرضى السكر أجريت على أكثر من 82 ألف مريض بالسكر من النوع الثاني، وُجِد علاقة وثيقة بين معدل شرب القهوة، ونقص معدل الوفاة وجلطات القلب والدماغ المؤدية للوفاة.

وأوضح شعبان، أن الأشخاص الذين يحتسون 4 فناجين من القهوة يوميًا تقل الوفيات عندهم بنسبة 21%، والوفيات من أمراض القلب والشرايين بنسبة 40% والوفيات من جلطات الشريان التاجي بنسبة 32% ، وذلك بالمقارنة بمن لا يحتسون القهوة.

ولفت جمال شعبان، إلى أن القهوة مهمة لصحة القلب والشرايين، وفي مرضى السكر، مؤكدًا أن القهوة مفيدة للأصحاء، لاحتوائها على مادة الكافيين المنشطة، والتي تحتوي أيضًا على بعض الأحماض تسمى chlorogenic acids، ومواد أخرى تسمى diterpenes، وكلها مواد مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهاب وهي مفيدة للقلب، ولصحة الجسم.

وأشار إلى أن 3 إلى 5 فناجين قهوة يوميا تساهم في الحماية من أزمات القلب وجلطات الشرايين، وكذلك تمنع اختلال كهرباء القلب، والوقاية من السكتات الدماغية، وجلطات المخ، كما تمنع الفشل الكلوي الحاد، كما تساهم في الوقاية من تليف الأعصاب، والزهايمر والعته المبكر، وتمنع سرطان الثدي والقولون.

وأكد أنها مفيدة للكبد حيث تمنع الإصابة بالكبد الدهني، وتعالج الاكتئاب، وجفاف العين، وتساهم في الوقاية من بعض العدوى الميكروبية المستعصية.