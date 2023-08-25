كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 26 أغسطس.

وأوضحت الهيئة في بيانها عبر صفحته الرسمية على الـ "فيس بوك" أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إاى أنه تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأكدت الهيئة أن هناك نشاط في حركة الرياح مما يخفف من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، لافتة إلى أن هناك اضطرابًا في حركة الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، وارتفاع الموج يصل إلى 3.5 متر.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إنّ البلاد مستمرة في الاستقرار في الأحوال الجوية والتحسن الكبير في حالة الجو وخصوصًا في فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “مازلنا نتأثربالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء، ونسب الرطوبة في الجو نشعر بها، وخصوصًا في فترات الظهيرة”.

نسب الرطوبة تتجاوز 40% نهارا على القاهرة الكبرى

وتابعت: “نسب الرطوبة تتجاوز 40% نهارا على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 85% في فترات الليل، ومع هدوء سرعات الرياح نشعر بها، وهو ما يجعلنا نحس باستمرار الأجواء الصيفية نهارا رغم أن قيم الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 33 درجة مئوية نهارا، ولكن المحسوسة تكون 35 أو 36 درجة مئوية”.