أسيوط: إزالة فورية لتجمعات رملية على طريق الجيش

تلقت غرفة عمليات مركز إدارة الأزمات بمحافظة أسيوط بلاغًا يفيد بتجمعات رملية على طريق الجيش بموقع يبعد حوالي 5 كيلومترات من كافيتريا عرب أسيوط، وذلك في اتجاه محافظة سوهاج.

تعود هذه التجمعات إلى نشاط قوي للرياح في تلك المنطقة.

استجاب مركز الأزمات بمحافظة أسيوط فورًا لهذا البلاغ، حيث قامت بإصدار تنبيه لسائقي السيارات الحذر والقيادة بحذر وهدوء على هذا الطريق. وتم توجيه الجهات المعنية للتعامل مع الحالة ورفع التجمعات الرملية عن الطريق.

قامت فرق الأزمة المختصة بالتحرك على الفور إلى الموقع المذكور لإزالة التجمعات الرملية وضمان سلامة حركة المرور، ونصبت الجهات المعنية الحواجز واللافتات التحذيرية لتنبيه السائقين بالتجمعات الرملية، وذلك لتفادي حدوث أي حوادث.

من جانبه، قامت إدارة المرور في محافظة أسيوط بتعزيز التواجد الأمني على طول الطريق وتنظيم حركة المرور للحفاظ على سلامة المسافرين وتسهيل عبورهم دون أي تعثر، ولا يزال العمل مستمرًا حتى تمام رفع التجمعات الرملية واستعادة الطريق إلى حالتها الطبيعية.

تهيب الجهات المعنية بجميع السائقين الالتزام بالتعليمات والإشارات المرورية، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في مثل هذه الأحوال الجوية. هذا يأتي لضمان سلامة الجميع وتفادي حدوث أية حوادث أو إصابات نتيجة للتجمعات الرملية على الطرق.