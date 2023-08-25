الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية واسعة.. ماذا يحدث؟

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن تطورات الأحداث بالجوار وخاصة مع الجانب الليبي، وذلك بعد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا، أطلقت عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأميناً لحدود الدولة الليبية ومقدراتها وسلامة مواطنها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من ارض ليبيا.

جاء ذلك في بيان نقله اللواء أحمد المسماري مدير ادارة الاعلام والتعبئة والناطق باسم القيادة العامة للجيش اللييي، حيث أفادت تقارير ومعلومات متواترة لغرف القيادة والمعلومات لديها من نقاط السيطرة والمراقبة تحدث عنها الجيش الليبي، بالاضافة الى المعلومات الاستخباراتية والامنية الدقيقة والواسعة.

واشار المسماري إلى ان القوات المسلحة الليبية لن تسمح ان تكون ليبيا منطلقاً لاي جماعات او تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا او قاعدة انطلاق لاي اعمال غير قانونية

مع التاكيد الشديد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية .

العملية العسكرية الحالية تشارك فيها نخبة قوات الجيش الليبي

بينما أكد المسماري، أن العملية العسكرية الحالية تشارك فيها نخبة قوات الجيش الليبي براً وجواً ولن تتوقف العملية حتى تحقيق اهدافها التي وضعتها لها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وقال الجيش: "نظراً لما تمر به منطقتنا والاقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وامنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما اسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الارهابية والاجرامية بشكل واضح".

وتابع: "من منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة".