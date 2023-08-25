المغرب يُعاني من نقص حاد في منسوب المياه بسبب الحرارة

يتراجع منسوب ملء السدود بالمغرب بشكل ملحوظ، إذ أدت درجات الحرارة غير المسبوقة في بعض مناطق المملكة إلى نقص حاد في منسوب المياه، حسبما أفاد موقع "هسبريس" المغربي، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الموقع المغربي بأن ذلك ينذر بتعميق أزمة العطش التي تشهدها المملكة.

ووفق الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والماء في بوابتها الإلكترونية الرسمية يوم الجمعة، فإن نسبة ملء السدود بلغت 27.45 في المائة، بإجمالي يقدر بأربعة مليارات و425 مليون متر مكعب، في حين كانت في نهاية مايو 2022 عند مستوى 32.52 في المائة، بإجمالي 5 مليارات و246 مليون متر مكعب.

وأشار موقع "هسبريس" إلى أن الأرقام توضح انخفاضا بأكثر من ناقص خمسة في المائة، في ظرف ثلاثة أشهر، أي تبخّر حوالي 821 مليون متر مكعب من الماء.

تسجيل درجة حرارة قياسية

ومنذ بداية الصيف ترزح أراضي المملكة تحت وطأة موجات حر ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، ففي الـ 13 من أغسطس أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 50.4 مئوية في أغادير الواقعة في جنوب البلاد، واعتبرت الأعلى على الإطلاق في المملكة.

وأشارت المديرية إلى أنها المرة الأولى التي تتخطى فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية في المغرب.