ندوة عن تأثيرات التغيرات المناخية على الانتاج الحيواني

نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني ندوة عن تأثيرات التغيرات المناخية علي الانتاج الحيواني، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدراسة كل المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، وتحت رعاية د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد، إن الندوة حاضر فيها الدكتور أحمد عبد الرحمن سلامة أستاذ رعاية الحيوان بجامعة برشلونة الإسبانية، وناقشت محاور تأثير الاجهاد الحراري علي إنتاجية المجترات من الألبان، يليها جلسة نقاشية حول التأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية، علي إنتاجية المجترات، وكيفية الحد من تاثيراتها، بالإضافة إلي إجراء تعديلات في نظم إسكان الحيوانات للحد من الإجهاد الحراري، واستخدام بعض الإضافات الغذائية للحد من تاثير الإجهاد الحراري، بالإضافة إلي استخدام النظم الحديثة لاستخدام بعض المظلات المتنقلة في مناطق المراعي.