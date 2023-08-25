حملة نظافة كبري بشوارع أبنوب فى أسيوط

بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بشأن ضرورة استمرارية أعمال تمشيط الطرق والنظافة ورفع المخلفات في المدن والأحياء والقرى، تم تكليف خالد عبدالرؤوف عزت، رئيس مركز ومدينة أبنوب، بمتابعة هذه الأعمال.

لضمان تنفيذ هذه المهام، تم تكليف نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى بالتعاون مع مسؤولي قسم النظافة وفرق الحملة الميكانيكية بمتابعة اعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق على مدار اليوم.

تم نقل المخلفات المتراكمة إلى المقالب المخصصة لها بشكل منتظم وتنظيمي، بهدف تحسين المظهر العام للمدينة والقضاء على أي تجمعات للنفايات التي قد تؤثر على صحة المواطنين والبيئة.

ووفقًا لتوجيهات المحافظ، فإن هذه الجهود يجب أن تستمر على مدار اليوم لضمان تجريب نظيف ومرتب في المدينة والقرى، حيث تعتبر أعمال التمشيط ورفع المخلفات والحفاظ على نظافة الطرق ذات أهمية قصوى لمعيشة السكان ولحفظ مظهر المدينة في أحسن حالاته.

من جانبه، أعرب خالد عبدالرؤوف عزت عن ارتياحه لتكليفه بهذه المهمة الحيوية، مؤكدًا أنه سيعمل بكل جهد لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أعلى مستويات النظافة والنظام في جميع أرجاء مركز ومدينة أبنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين البيئة والصحة العامة في أسيوط، حيث تعتبر النظافة وإدارة المخلفات أمورًا لا بد منها لضمان جودة الحياة وسلامة المواطنين.

حملة نظافة كبري لرفع المخلفات والقمامة من شوارع مدينة ابنوب

حملة نظافة كبري لرفع المخلفات والقمامة من شوارع مدينة ابنوب

حملة نظافة كبري لرفع المخلفات والقمامة من شوارع مدينة ابنوب