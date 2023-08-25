اقتصادي: توطين الصناعة يُعني توفير مليارات الدولارات على الدولة

أكد محمود فوزي، الخبير الاقتصادي، إن توطين الصناعة في مصر يعني توفير مليارات الدولارات على الدولة بل أيضا ادخال مليارات أخرى من الدولارات لمصر، بعد تصدير الفائض من تلك الصناعة والتي يتم توطينها في مصر.

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وأضاف فوزي في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد في ملف الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عدة خطوات في هذا السياق.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن توجيهات الرئيس السيسي لتوطين الصناعة أمرا في غاية الأهمية، متابعا أن هذه التوجيهات لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وتوطين الصناعة خطوة مهمة لاقتصاد قوي.

وتابع "الدولة افتتحت عددا كبير من المجمعات لدعم الصناعة، ووصل عددها إلى ما يقرب من 17 مجمعا بهدف دعم الصناعة في مصر، لما له من تأثير هام على الاقتصاد المصري".