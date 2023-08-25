التايكوندو في البوسنة للمشاركة ببطولة العالم للناشئين

غادرت بعثة منتخب مصر للناشئين للتايكوندو مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في بطولة العالم للتايكوندو للناشئين خلال الفترة من 26 اغسطس – 1 سبتمبر.



يترأس البعثة العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ، ويرافق البعثة المهندس مصطفى تعلب عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين، والجهاز الفني كابتن محمود خليل مديراً فنياً والمدربين كابتن علاء إسماعيل وكابتن مصطفى عبد العظيم والكابتن محمود هارون كما يرافق البعثة الدكتور حسن كمال المستشار الطبي للاتحاد المصري للتايكوندو.



وتضم بعثة منتخب مصر 19 لاعب ولاعبة يمثلون مصر في البطوله هم : عبد الرحمن كرم وزن + 180سم ، البراء محمد شفيق وزن تحت 180 سم ، ياسين حسن كمال وزن تحت 152 سم ، علي احمد عيسي وزن تحت 168 سم ، ياسين أسامة محمد وزن تحت 176 سم ، ادهم خالد طاهر وزن تحت 172 سم ، آية تامر السيد وزن تحت 168 سم ، معاذ محمد سعيد وزن تحت 165 سم ، عمر وسام محمد وزن تحت 164 سم ، ريان مصطفى كامل وزن تحت 148 سم ، سجي نعمان علام وزن تحت 148 سم ، مريم محمد زكريا وزن تحت 176 سم ، سلمي محمد عصام وزن تحت 168 سم ، أميرة محمد عادل وزن تحت 172سم ، سلمى عبد المجيد محمود وزن زائد 176سم ، خديجه وليد سمري وزن تحت 164 سم ، ايه ايمن محمد وزن تحت 160 سم ، جنى بدر محمود وزن تحت 152 سم ، كارمه احمد عادل وزن تحت 156 سم .



وقد شهدت الساعات الأخيرة قبل السفر اجتماع البعثة واللاعبين مع المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وبحضور العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة والمهندس محمد عجيزه عضو مجلس إدارة الإتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول، حيث نقل رئيس الاتحاد إليهم أطيب دعوات معالى الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح فى رفع علم واسم مصر على منصة تتويج بطولة العالم، وان يكتبوا بأيديهم سطر مضئ جديد فى سجل إنجازات التايكوندو المصرى عالمياً،

كما أكد رئيس الاتحاد على ثقته ومجلس إدارة الإتحاد فى طموح هذا الجيل الواعد وجهازه الفنى بتحقيق إنجاز كبير فى بطولة العالم للناشئين بسراييڤو والعودة إلى أرض الوطن بميداليات عديدة.