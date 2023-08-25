الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في الانتخابات.. فئات أجاز لها القانون بتغيير الموطن الانتخابى

الانتخابات
الانتخابات

سمح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لبعض الفئات بتغيير الموطن الانتخابى، الموثق ببطاقة الرقم القومي، وذلك وفقا لنص المادة ١٧ بقانون.

 

 

والموطن الانتخابى لكل مواطن، هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء في لجنة الاقتراع ذاتها.

 

كما يكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقى لجان الاستفتاء، في أى من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.

 

ويُثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته.

 

 

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