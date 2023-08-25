في الانتخابات.. فئات أجاز لها القانون بتغيير الموطن الانتخابى

سمح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لبعض الفئات بتغيير الموطن الانتخابى، الموثق ببطاقة الرقم القومي، وذلك وفقا لنص المادة ١٧ بقانون.

والموطن الانتخابى لكل مواطن، هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء في لجنة الاقتراع ذاتها.

كما يكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقى لجان الاستفتاء، في أى من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.

ويُثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته.