لارا كروفت تنضم إلى المجهود الحربي في Call of Duty

تواصل سلسلة Call of Duty تجسيدها للعبة Fortnite من خلال الإعلان عن أحدث شخصية قابلة للعب وهي نجمة Tomb Raider Lara Croft. سيظهر لص القبر الخيالي في Call of Duty: Warzone وModern Warfare II، لينضم إلى الشخصيات الواقعية القابلة للعب مثل Nicki Minaj وSnoop Dogg وKevin Durant وشخصيات مختلفة من برنامج Prime Video The Boys، من بين آخرين.

لم يعلن الناشر Activision عن تفاصيل حول كيفية حصولك على Lara Croft إلى جانبك، على الرغم من أنه من المحتمل أن تضطر إلى شراء نوع من الحزمة للوصول إلى الآثار المدمرة الشهيرة. على سبيل المثال، كانت Minaj متاحة كجزء من حزمة المعركة للموسم الخامس بقيمة 10 دولارات. من المحتمل أيضًا أن تكون هناك عناصر وجلود وأسلحة ذات صلة بـ Croft للبيع، على الرغم من أن مسدساتها ذات الاستخدام المزدوج يجب أن تكون جزءًا من عملية الشراء الأولية.



بالإضافة إلى ذلك، لم يعلن الناشر عن الموعد الذي سيظهر فيه كروفت رسميًا كمقاتل تم اختباره في المعركة. هناك تحديث منتصف الموسم قادم للموسم الخامس، والذي سيكون مكانًا جيدًا مثل أي مكان آخر لتقديم صائد الكنوز. تواصلت Engadget مع Activision للتوضيح بشأن الأسعار والتوافر.

وفي أخبار ذات صلة، تقترب لعبة Call of Duty: Modern Warfare III بسرعة، وستصل إلى وحدات التحكم في نوفمبر. أما بالنسبة لـ Croft، فإن آخر لعبة Tomb Raider الرئيسية كانت Shadow of the Tomb Raider لعام 2018. أعلن المطور Crystal Dynamics، جنبًا إلى جنب مع Amazon، في ديسمبر أن هناك لعبة جديدة في الطريق وأنها ستكون "مغامرة تعتمد على السرد للاعب واحد" تم تصميمها باستخدام محرك غير واقعي 5. وتقوم أمازون أيضًا بتصنيع Tomb Raider TV. العرض، على الرغم من من يعرف متى سيتم عرضه لأول مرة.