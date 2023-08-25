تعادل سلبي.. ركلة جزاء ضائعة لـ الحزم أمام الفيحاء في الشوط الأول(فيديو)

الدوري السعودي

انتهت مجريات الشوط الأول بين فريق الحزم ونظيره الفيحاء، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، فى المواجهة التى تجمع الفريقين حاليًا بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ركلة جزاء ضائعة..

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الحزم نتيجة ارتكاب خطأ لمدافع الفيحاء داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد الرجوع لتقنية الـ VAR ، ولكن اللاعب انطونيو خوسي دي كارفالهو يهدرها فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الاول لينتهى ينتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

ضربة الجزاء الضائعة..فيديو