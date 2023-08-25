علوم  الأقصر تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، عن حاجة كلية العلوم لشغل عدد من الوظائف لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بعدد من أقسام الكلية.

وجاء الإعلان عن حاجة الكلية لشغل عدد من الوظائف كالتالي: عدد 10 أستاذ مساعد، بأقسام "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا"، وعدد 7 مدرس بأقسام: " "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا"، وعدد 10 مدرس مساعد بأقسام: "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا، الحيوان"، وعدد 10 معيد بأقسام: "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا، الحيوان".

في سياق آخر، كان مجلس جامعة الأقصر، قرر في جلسته رقم 54، إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2023/2024م.

وكانت الجلسة قد شهدت الموافقة على تعيين مدرسين جدد بكليتي الطب، والحاسبات والمعلومات، فتم تعيين الدكتور عمرو أبوالعباس محمود – المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد – كلية الطب؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، كما تم تعيين الدكتورة سعاد عبدالبديع عطيه العفيفي – في وظيفة مدرس – بقسم (نظم المعلومات) – كلية الحاسبات والمعلومات.