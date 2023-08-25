ترتيب هدافي الدوري السعودي الاكثر بحثًا اليوم.. يتصددرهم عبد الرزاق حمد الله

"دوري روشن"..تصدر هدافي الدوري السعودي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة ترتيب اللاعبين في الدوري السعودي والذي ينال اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة من عشاق الكرة السعودية والدولية.

وينتظر محبي دوري روشن انطلاق اليوم الجمعة عدد من مباريات الدوري السعودي في الجولة الثالثة وعلى رأسهم مباراة النصر والفتح.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023-2024

المركز الأول: 4 أهداف ..عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد). المركز الثاني: 3 أهداف.. مالكوم (الهلال)، وروبيرتو فيرمينو (أهلي جدة). المركز الثالث في هدافي الدوري السعودي، ان احتله كلا من :

كريستيان تيو ( الفتح).

إيجور كورونادو (اتحاد جدة).

عبد الله العمار (ضمك).

عبد الله الحمدان (الهلال).

سالم الدوسري (الهلال).

صالح آل عباس (الرياض).

فاشيون ساكالا (الفيحاء).

روبن كوايسون وفيتينيو(الاتفاق).

فيكتور سانتوس ( الاتفاق)

4. المركز الرابع في هدافي الدوري السعودي، احتله كلا من:

أحمد باحسين (التعاون).

روجير إيبانيز ورياض محرز.

سميحان النابت (الأهلي).

موسى ديمبيلي (الاتفاق).

منصور حمزي (الخليج).

عبد العزيز حرابي ( الطائي) .

فينسيوس جويس ( الحزم) .

سلطان مندش ( الفيحاء) .

ريكاردو ( الفيحاء ) .

هشام أل دبيس ( الخليج) .

فراس البريكان ( الفتح) .

موسونا ( الرياض) .

كريم بنزيما ( الاتحاد ) .

ميتروفيتش ( الهلال) .

سعد بقير ( أبها).

عمر الرويلي ( أبها ) .

موسى ديمبلي ( الاتفاق ) .

ساديو ماني ( النصر ) .

أحمد عبد جابر _ الشباب ) .

بوركا ( الاخدود ) .

منصور حمزي (الخليج) .

فابيو مارتنيز (الخليج).

رياض محرز ( الاهلي).

سميحان النابت ( الاهلي)

إيبانيز ( الاهلي) .

كيسيه ( الاهلي) .

تاناسي ( الأخدود ) .

مراد باتنا ( الفتح) .

مورايس ( الوحدة ) .

حسين العيسى ( الوحدة ) .

يحيى النجعي ( الوحدة ) .

فيصل فجر ( الوحدة ) .

سعيد المولد ( الوحدة ) .

إيغالو ( الوحدة ) .

تاوامبا (التعاون ) .

دوري روشن..مباراة النصر والفتح

يشهد اليوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي "دوري روشن" 4 مباريات وهم: