الجيش الليبي" نريد تطهير الداخل دون مشاركة خارجية" (شاهد)

أكد الناطق باسم قائد الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن الجيش الليبي لن يسمح بدخول أي عناصر إرهابية إلى ليبيا، قائلاً: "لن نسمح لأن تكون ليبيا منطقة لأي جماعات مسلحة ولهذا نعمل على قدم وساق لتطهير المنطقة الجنوبية الليبية من العناصر التكفيرية".

وقال "المسماري" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن الجيش الليبي يسير على قدم وساق الآن لتطهير المنطقة الجنوبية الحدودية من البلاد من العناصر التكفيرية، معبراً نريد تطهير الداخل الليبي ونرفض التدخل من الخارج".

وتابع: "هذه المنطقة محطة من المحطات غير الشرعية، ولهذا تم القبض على عدد كبير من المواطنين المتواجدين في هذه المنطقة الذين كانوا يستعدون للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا"، متابعا : "الجيش الليبي يسعى إلى تأمين الحدود الليبية ولهذا يواصل الجيش تمشيط المنطقة الجنوبية وباقي المناطق الحدودية المختلفة".

وواصل المسماري أن المنطقة الجنوبية من البلاد عبارة عن منطقة صحراوية تكثر بها الجبال وهي منطقة صحراوية، وكانت ملجأ للمواطنين الهاربين عبر الحدود البرية من الدول المجاورة، إضافة إلى العناصر الإرهابية، ولهذا يعمل الجيش الآن على تطهير هذه المنطقة من خلال العمليات الاشتباكية العنيفة خاصة وأن الجيش على دراية كبيرة بجميع مداخل ومخارج هذه المنطقة.

الجيش الليبي يعلن تفاصيل ضبط الإرهابي أبو عيسى





رحبت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، بإعلان حكومة الوحدة الوطنية، إلقاء القبض على الإرهابي الفار أنور طارق عزيز عبد الله المكنى بـ"أبوعيسى"، في طرابلس، وفق روسيا اليوم.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القبض على قيادي في تنظيم "داعش" متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي إن الإرهابي "أبو عيسى" فر بحرًا إلى المنطقة الغربية بعد تضييق الخناق على التنظيم من القوات المسلحة في منطقة قنفودة.

وأضاف، أن القبض على "أبو عيسى" يؤكد مجددًا حقيقة تحالف تنظيم "داعش" مع بقية التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي والتي عاثوا فيها خراباً وتدميرًا وقتلًا.

وأشار الجيش إلى أن ثمة تضليلًا إعلاميًا مارسته بعض الجهات والمؤسسات التي انخرطت في "تبييض الإرهاب" وخدمته وبعض قادتها يتصدرون المشهد مجددًا.

ولفتت القيادة العامة للجيش الليبي إلى أن "أبو عيسى" أحد أبرز القيادات الإرهابية التي تورطت في سفك دماء الأبرياء من المدنيين والعسكريين في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أنه خطط لهجمات دامية على مؤسسات سيادية أودت بحياة العشرات من الأبرياء.

وتوجهت القيادة العامة للجيش الليبي بالشكر لكل من ساهم في الإطاحة بالإرهابي "أبوعيسى"، كما ترحمت على من قضوا في مواجهة الإرهاب الأسود.