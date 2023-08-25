إصدار الويب من Threads موجود أخيرًا

لقد وصلت أخيرًا نسخة الويب التي طال انتظارها من Threads. بعد الإعلان عن أنه سيكون من الممكن الوصول إلى منافس تويتر من المتصفحات في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ طرح Meta في النهاية. وأكد رئيس إنستجرام آدم موسيري يوم الخميس أن التحديث أصبح الآن مباشرًا لجميع المستخدمين.

وهذا يعني أنه إذا كنت تقوم بتحديث موقع Threads.net بفارغ الصبر في انتظار توفره، فيجب عليك التحقق مرة أخرى. حتى الآن، يشعر العديد من مستخدمي Threads بالإحباط بسبب عدم وجود إصدار ويب. على الرغم من أنه كان من الممكن الانتقال يدويًا إلى الملف الشخصي لمستخدم معين، إلا أن الأشخاص لم يتمكنوا من تصفح خلاصاتهم أو النشر أو الرد أو حتى تسجيل الدخول إلى حساباتهم من المتصفحات.



نظرًا لأن التطبيق شهد انخفاضًا كبيرًا في التفاعل بعد إطلاقه الأولي، فقد رأى الكثيرون عدم وجود إصدار ويب باعتباره عائقًا كبيرًا أمام التطبيق. لقد وعد كل من مارك زوكربيرج وموسيري بأن تكون نسخة الويب على رأس جدول أعمالهم لـ Threads، على الرغم من أن موسري قال مؤخرًا إن الفريق يعمل على حل بعض الأخطاء في هذه التجربة.

الآن بعد أن أصبح إصدار الويب متاحًا أخيرًا، سيكون من المثير للاهتمام معرفة أي من الميزات "المفقودة" العديدة التي ستحصل عليها Threads بعد ذلك. اشتكى المستخدمون أيضًا من عدم وجود بحث عن المحتوى - في الوقت الحالي يمكن للأشخاص البحث فقط عن المستخدمين، وليس عن منشورات محددة - وعلامات التصنيف، وكلاهما يساعد الأشخاص على اكتشاف محتوى جديد على Instagram وTwitter.

ومع ذلك، فإن إحدى الميزات التي تبدو غير محتملة هي إضافة الرسائل المباشرة. قال موسيري إنه متردد في إضافة بريد وارد آخر إلى حياة المستخدم، على الرغم من أنه أثار مؤخرًا إمكانية دمج Instagram DMs في تجربة Threads. لكنه أكد أن ميزات التحرير اللاحق قيد التنفيذ، لذلك على الأقل لن يضطر مستخدمو Threads إلى الانتظار أكثر من عقد من الزمن للحصول على زر التعديل.