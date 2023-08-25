رفع 3000 طن مخلفات قمامة من مقلب جمصه العشوائي

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصه حيث تستمر الحملة حتي نهاية سبتمبر القادم نهاية موسم الصيف وذلك لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبه لتشمل جميع انحاء المدينة وشاطئ جمصه وذلك حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين المصطافين المترددين علي مصيف جمصه هذا العام..

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع رفع 3000 طن مخلفات من مقلب جمصه العشوائي والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي بقلابشو و رفع 400 طن قمامه و100 طن اتربه من الشوارع وكافة انحاء المدينة...

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بمشاركة ومتابعه المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصه والسادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشاركة بعدد 7 مراكز وهي مراكز ومدن المطريه المنزله ميت سلسيل محله دمنه شربين بلقاس منيه النصر وبمشاركة نواب رؤساء المدن المشاركين بالاشراف التام علي اعمال النظافه العامه خلال فترتي العمل، هذا ويستمر العمل في تنفيذ اعمال الحملة المشار اليها وفقا وفقا للبرنامج الزمني المقرر لها مشيرا انه تم التنسيق مع اداره المخلفات الصلبه وشركه ايكارو لرفع مخلفات وتراكمات مقلب جمصه العشوائي كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بالجزر الوسطي وتقليم كافه الأشجار والنخيل والحشائش وانتظام رش مبيد الحشرات والباعوض في بالمدينه جمصه وتقسيم ١٥ مايو و تقسيم زايد وغسيل الارصفه والكورنيش وازاله الرمال منه وتشغيل المكنسيات بالشوارع المرصوفه وتكثيف النظافه العامه بمنطقه الكرنك وصلاح الدين وامون وايزيس و العاشر من رمضان والصفا والمروه و شاطىء جمصه..

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية..