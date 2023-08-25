سرقة ونهب لسيارة سجائر بالقليوبية في وضح النهار (فيديو)

تعرضت إحدى السيارات التابعة لإحدى شركات السجائر والمعبئة، للنهب من الأهالي للسجائر وسرقة السجائر من داخل السيارة.

سرقة السجائر في وضح النهار

ونشرت قناة العربية، مقطع فيديو من داخل مدينة كفر الجزار بمحافظة القليوبية، يظهرخلاله عدد من الشباب وهم يحملون كميات كبيرة من السجائر ويهربون بها في وضح النهار، وسط ازدحام شديد في الطريق، دون أن يتدخل أحد لمنع الناس من سرقة ونهب السيارة.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبرى في مصر بسبب أسعار السجائر، إذ استغل بعض التجار الفرصة، وقاموا بتخزين السجائر ومنع نزولها في الأسواق من أجل بيعها بأعلى سعر ممكن، حتى وصلت أسعار السجائر لضعف سعرها الأصلي أو أكثر، وسط حالة من الغضب بين المواطنين المدخنين بسبب هذا الأمر.

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