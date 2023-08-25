تحذيرات روسية لـ "مولدوفا" من التورط أكثر في عملية دعم أوكرانيا

حذرت "روسيا"، نظيرتها مولدوفا من التورط بشكل أكبر في عملية دعم أوكرانيا، مُشيرة إلى ذلك يُعرض أمن المنطقة للخطر، ويُحوّل مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "أود أن أحذر كيشيناو الرسمية من التورط بشكل أعمق في عملية "دعم" أوكرانيا، الأمر الذي لن يعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر فحسب، بل سيحول مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف".

دستور مولدوفا

وأشارت إلى أن الغرب، على الرغم من الوضع المحايد المنصوص عليه في دستور مولدوفا، "يواصل جر" كيشيناو بنشاط نحو النزاع في أوكرانيا.

وأضافت: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا مسؤول كيشيناو من العواقب الكارثية لمثل هذه الخطوات".

وأفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في وقت سابق بأن وسائل إعلام مولدوفا تقع تحت سيطرة الغرب الكاملة، وتم منحها تفويضا مطلقا لتغطية الأحداث بنفس معاد لروسيا.

من ناحية أخرى، انتقدت "الرئاسة الروسية"، تصريحات الغرب حول تورط الكرملين في مصرع قائد قوات فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، مُؤكدة أنها "كذبة مُطلقة"، فيما اعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشأن ذاته "غير مقبولة".

فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن تصريحات الغرب بأن الكرملين قد يكون وراء وفاة بريجوجين كذبة مطلقة، وأنه "لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها".