اجراء 43 عملية مجانية بمستشفيات أسيوط اليوم

أعلن الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة باسيوط عن إجراء 43 عملية جراحية مجانية في مستشفيات المحافظة يوم الجمعة، ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، تأتي هذه الخطوة في إطار توفير كل الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية بالمنطقة.

في إطار تعليمات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، واللواء عصام سعد محافظ اسيوط، بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين بأسيوط والزائرين من خارجها، بالإضافة إلى تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية مجانية في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد.

بدأت المستشفيات التابعة لصحة أسيوط في تنفيذ هذه المبادرة بإجراء عدد 43 عملية جراحية مجانية. تنوعت هذه العمليات بين جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة النساء والتوليد، وجراحة العيون.

أشرف على هذه العمليات فرق طبية متخصصة، تضمنت أطباء جراحة عامة وأطباء أنف وأذن وحنجرة وأطباء نساء وتوليد. وقد قام فريق التمريض بالمساعدة في تلك العمليات.

تم إجراء 12 عملية جراحية مجانية في مستشفى ديروط المركزي، 6 عمليات في مستشفى ساحل سليم المركزي، 4 عمليات في مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية، 7 عمليات في مستشفى النساء والولادة والأطفال، 4 عمليات في مستشفى الغنايم المركزي، و10 عمليات في مستشفى القوصية المركزي.

أكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الدكتور محمد زين الدين حافظ، أن القطاع الصحي يولي الأولوية لتوفير جميع سبل الرعاية الصحية للمرضى، وخاصة لغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي. وأعرب عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات على الجهود المبذولة في تقديم الخدمات الطبية.

"صحة اسيوط" إجراء 43 عملية مجانية اليوم بمستشفياتها ضمن "100 يوم صحة"

"صحة اسيوط" إجراء 43 عملية مجانية اليوم بمستشفياتها ضمن "100 يوم صحة"

"صحة اسيوط" إجراء 43 عملية مجانية اليوم بمستشفياتها ضمن "100 يوم صحة"

"صحة اسيوط" إجراء 43 عملية مجانية اليوم بمستشفياتها ضمن "100 يوم صحة"