20 ديسمبر.. دعوى تعويض الفنان أحمد الفيشاوي 3 ملايين جنيه

قررت محكمة جنوب القاهرة، تحديد جلسة 20 ديسمبر المقبل؛ للنظر جلسة دعوى تعويض الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، ضد شركة إنتاج عربية بسبب فيلم “ورد ريحان”- اسم مبدئي ، بسبب عدم التزامها بدفع باقي المستحقات المالية، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية.

20 ديسمبر..دعوى تعويض الفنان أحمد الفيشاوى 3 ملايين جنيه

وقد طالبت الدعوى ؛ بتعويض 3 ملايين جنيه ضد الممثل القانوني لشركة إنتاج عربية، للإخلال بالتعاقد الفني وعدم دفع مستحقاته المالية الأخيرة التي تصل لمليون جنيه عن فيلم انتهى من تصويره.

وتضمنت الدعوى ؛ أنه بموجب عقد اتفاق بين الطرفين وقع المدعي مع الشركة المدعي عليها العام الماضي، ممثلة في “هاني. و”، على إنتاج فيلم سينمائي باسم مؤقت «ورد ريحان»، وكان يقوم المدعي بدور البطولة بشخصية زين، على أن يبدأ التصوير وينتهي خلال أربعة أسابيع من بداية التصوير الفعلي للفيلم بموجب البند الرابع من عقد الاتفاق، وتعهد المدعي عليه بأن يدفع الأتعاب البالغ مجملها أربعة ملايين جنيه على دفعات آخرها مبلغ مليون جنيه مصري تدفع آخر يوم تصوير وذلك بعد أن يقوم المدعي بخصم مبلغ 5% تحت حساب الضريبة.

ضبط موظف استولى على 20 مليون جنيه فى القليوبية

في واقعة اخري ، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ، حيال "موظف بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية" لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته ، وقيام المتهم بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء "العقارات والأراضى الزراعية والسيارات" وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

وقد قدرت أفعال الكسب الغير مشروع ، التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه .

و يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.