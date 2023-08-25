إستمرار فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة " ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقد نادي أدب بيت ثقافة اطسا ندوة أدبية بعنوان "قراءات من الأدب العالمي" بنقابة المعلمين بإطسا قدمها الأديب سامي حنا ، المفكر عصام الزهيري والقاص عيد رمضان كامل ، أشارت الندوة إلي العلاقة والتشابه بين الأدب العالمي والعربي، أدار الندوة الأديب عويس معوض رئيس نادي أدب اطسا ، أعقب الندوة تكريم نقابة المعلمين بإطسا برئاسة الأستاذ محمد القللي لأدباء اطسا على ما يبذلونه من جهد في سبيل نشر الوعي والثقافة.

وقدمت فرقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة الفيوم عرضا فنيا علي المسرح الروماني بميدان السواقي بالفيوم وسط تجاوب الجمهور، كما نفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوم ثقافي ترفيهي ضمن النشاط الصيفي أدارته هناء حسن مدير مكتبة الطفل ، تضمن مسابقات ثقافية ترفيهية ، ورشة حكى لقصة الرجل المكافح نفذها جمال محمد من رواد المكتبة،إلي جانب عرض عرائس ماريونت للأطفال بمكتبة حي جنوب نفذه ضياء الفولي مسئول النشاط بالمكتبة.

وفي سياق آخر بدأت أولي لقاءات نادي العلوم التابع لقسم المواهب للعام المالي الجديد، بالتعاون مع بيت ثقافة اطسا ، أدارته مروة مجدي أستاذ مادة العلوم ، دار اللقاء حول التعرف علي الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان وعلي وظيفة كل منهم، بينما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة لتعليم اللغة الانجليزية بإستخدام الصور للأطفال، نفذتها نجاة شعبان أخصائي الطفل بالموقع وذلك بحضانة اقرأ بإطسا، وأقامت مكتبة منية الحيط الفرعية مسابقة ثقافية في المعلومات العامة بين الأطفال نفذها إبراهيم معوض أمين المكتبة.

عرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية على مسرح السواقي

وقدمت فرقة عرب الفيوم البدوية عرضا فنيا متميزا علي المسرح الروماني بميدان السواقي بالفيوم وسط تجاوب الجمهور، بينما أقامت مكتبة مطرطارس احتفالية ضمن فعاليات النشاط الصيفي بالتعاون مع مركز إنسان للتخاطب وتنمية المهارات، تضمنت الاحتفالية ورشة فنية للرسم الحر والتلوين نفذها كلا من جهاد صلاح مدير مركز إنسان و شيماء عبد الرحمن، إلي جانب مسابقات ثقافية ترفيهية نفذتها شيماء عباس، بجانب عروض مواهب للأطفال في الغناء و الإنشاد، وفي الختام تم توزيع بعض الهدايا الرمزية علي الأطفال.

وأعدت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان "إنجازات قناة السويس الجديدة بمناسبة ذكري افتتاحها" حاضرها نادية عاشور ياسين معلمة بمدرسة الفصل الواحد باللاهون، أوضحت كيف تعد قناة السويس المصرية معبرأ مائيأ له أهمية كبري في حركة التجارة بالعالم حيث تمر السفن التجارية والصناعية الكبري من خلالها، وتعتبر قناة السويس مصدر هام من مصادر الدخل القومي المصري، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم ضمن النشاط الصيفي نفذتها مروة السيد.