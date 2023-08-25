جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة "محاسب"

قامت جامعة أسيوط باستبدال تنظيم الامتحانات التقليدية التي تسبب مشاكل كثيرة الي تنظيم امتحانات اليكتورنية عبر إطلاق سير اختبارات إلكترونية لمسابقات وظائف مستشفى الإصابات. ومن خلال توجيه الأكاديميين والمتقدمين للوظائف بالإعلان عن نتائج المسابقات على موقع الجامعة، يهدف رئيس الجامعة د. أحمد المنشاوي إلى إتاحة مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة في عملية اختيار المرشحين.

واعلنت جامعة أسيوط تفاصيل الاختبار الإلكتروني الذي تم إجراؤه يوم الخميس بتاريخ 24 من أغسطس. وأعلنت الجامعة أن نتائج اختبار وظيفة "محاسب/مراجع" متاحة الآن على حساب الرابط الإلكتروني

من جهة أخرى، أكد د. أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تدعم استخدام الاختبارات الإلكترونية وذلك لضمان اختيار المرشحين الأكفاء لشغل الوظائف. كما يهدف استخدام التقنية الحديثة إلى توفير فرص متكافئة للمتقدمين دون أي تدخل بشري. وفي ضوء ذلك، يُطالب الجامعة المرشحين بالعمل على تحسين خدماتهم وتعاملهم الحسن مع المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختبارات إلكترونية أخرى ستعقد في المستقبل، بما في ذلك وظائف أخصائي رياضة في 27 أغسطس ومهندس مدني في 28 أغسطس ومهندس كهرباء في 29 من نفس الشهر. ستجرى هذه الاختبارات في قاعات الامتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.