"تراثنا فنون وهوية".. معرض فني بثقافة الجيزة استمرارًا لاحتفالات صون التراث

شهد بيت ثقافة كرداسة بالجيزة، الخميس، معرضا للفنون اليدوية التراثية، تحت عنوان "تراثنا.. فنون وهوية"، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بذكرى مرور 20 عاما على توقيع اتفاقية اليونسكو لصون التراث غير المادي، ونظم المعرض فرع ثقافة الجيزة، بالتعاون مع الإدارة التعليمية الأزهرية بكرداسة.

ويأتى المعرض ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والذى شهد تفاعل الحضور مع عرض للتنورة التراثية على أنغام باقة من الأغاني الشعبية والدينية، وقدمه يوسف المصري من مواهب ثقافة الجيزة.

إنشاد ديني

بدأت الفعاليات، بالسلام الوطني الجمهوري، ثم فقرة للإنشاد الديني لمواهب المعهد الأزهري للفتيات، تلى ذلك جولة لتفقد محتويات المعرض، الذي تضمن مجموعة من الأعمال الفنية المنفذة باستخدام فن الديكوباج، مع محاضرة تذوق فني حول فن الديكوباج وطريقة استخدامه، بمشاركة د. أماني الشيخ، بجانب عدد من المشغولات والحرف التراثية اليدوية من منسوجات السجاد اليدوي، ومنتجات من الخوص، مع ورشة أشغال يدوية لتعليم النسيج اليدوي على النول، من تنفيذ وهدى وقاد، إلى جانب مجموعة من المعروضات لمنتجات يدوية من نتاج ورش المعاهد الأزهرية بكرداسة.

وفي كلمتها أكدت د. نهى نبيل مدير عام ثقافة الجيزة، على أهمية التراث في تعميق القيم الايجابية والهوية الوطنية وأن تراث الأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية، وعنوان اعتزازها بتفردها الحضاري، ودائما ما كان التراث الثقافي للأمم منبعا للإلهام ومصدرًا حيويا للإبداع المعاصر، كما أوضحت "نبيل" أهمية تعلم وإتقان الحرف اليدوية في تمكين المرأة اقتصاديا، وتحسين دخل الأسرة من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.

وبدوره عبر محمد أيمن إلياس مدير إدارة كرداسة التعليمية الأزهرية، خلال كلمته، عن سعادته وترحيبه بكل سبل التعاون مع فرع ثقافة الجيزة، وأعرب عن تقديره لتكريمه من قبل فرع ثقافة الجيزة بشهادة تقدير.