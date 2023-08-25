أسهم شركة روليكس تنهار بعد صفقتها مع بوشرير

انهارت أسهم شركة روليكس للساعات السويسرية الشهيرة "Watches of Switzerland Group" وخسرت ربع قيمتها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.

ويعد اليوم الأسوأ لشركة روليكس على الإطلاق، بعد أن أعلنت شركة صناعة الساعات الفاخرة "رولكس" عن صفقة لشراء شركة بيع الساعات بالتجزئة بوشرير "Bucherer"، بعد شراكة تجارية بينهم دامت أكثر من 90 عامًا.

وأعلنت رولكس أن عملية الاستحواذ جاءت في أعقاب قرار مالك شركة بوشرير، يورج بوشرير، وهو حفيد المؤسس كارل بوشرير البالغ من العمر 86 عامًا، والذي أعلن بيع الشركة في غياب أي أحفاد مباشرين لتولي زمام الأمور.

صفقة للحفاظ على العلامة التجارية

وقالت رولكس في بيان لها: "تعكس هذه الخطوة رغبة العلامة التجارية التي يقع مقرها في جنيف في إدامة نجاح بوشرير والحفاظ على علاقات الشراكة الوثيقة التي تربط الشركتين منذ عام 1924".

وأكدت مجموعة رولكس، أن الاستحواذ هو الحل الأفضل ليس فقط لعلاماتها التجارية الخاصة، ولكن أيضًا لجميع العلامات التجارية الشريكة للساعات والمجوهرات، وكذلك لجميع موظفي مجموعة بوشرير.

من المقرر بعد الاستحواذ أن تحتفظ بوشرير باسمها وعلامتها التجارية كما يستمر فريق إدارتها دون تغيير، ومن المتوقع أن يكتمل اندماجها في أعمال رولكس بمجرد موافقة الجهات المنظمة على عملية الاستحواذ.

ممتلكات شركة بوشرير

وضمن الصفقة استحواذ "رولكس" على سلسلة "تورنيو" الأمريكية التابعة لشركة "بوشرير"، والتي تمتلك 28 متجراً لبيع الساعات الثمينة حول الولايات المتحدة.

وقالت شركة Watches of Switzerland في بيان لها، إن يورغ بوشرير ليس لديه خلافة عائلية ورغباته هي تشكيل مؤسسة تراثية من عائدات هذه الصفقة.

ومجموعة الساعات السويسرية هذه ليست خطوة استراتيجية في تجارة التجزئة من قبل رولكس، وهذا هو أفضل رد فعل على تحديات الخلافة في شركة بوشرير .

تراجع الأسهم بعد الاستحواذ

وتراجعت أسهم الشركة المدرجة في لندن بنسبة تصل إلى 29 بالمئة في التعاملات المبكرة، قبل أن تقلص خسائرها.

ووفقا لسكاي نيوز، قال مدير الاستثمار في شركة AJ Bell للوساطة المالية، روس مولد، إن المستثمرين يخشون من أن هذا الارتباط سيعني حصول "بوشرير" على "معاملة تفضيلية بما في ذلك الوصول بشكل أفضل إلى الساعات التي يرغب المستهلكون بشدة في شرائها، وأن الجهود التي تبذلها سويسرا لطمأنة السوق بأنه لن يكون هناك تغيير في كيفية تخصيص رولكس للأسهم قد لقيت آذاناً صماء".

ولفت إلى أن هذا هو ما وعدت به رولكس الآن، ولكن هذا يمكن أن يتغير بسهولة في المستقبل.