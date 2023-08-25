حملات مكبرة لضبط الأسواق التجارية و المخابز بالبداري

بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تم تنفيذ حملة تنسيقية بين أحمد طلعت رميح، عضو حماية المستهلك، وإدارة التموين بالبداري، وعضو إدارة الصحة بالبداري، والوحدة المحلية بمركز ومدينة البداري. وقد شارك في هذه الحملة أيضًا محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، وعلاء عيسى، مدير شؤون البيئة بالمركز، وهشام عبده، مدير قسم الأشغالات، والحسيني عامر، مدير العلاقات العامة.

تهدف هذه الحملة إلى استهداف المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفين والتصدي بحزم لأي شكل من أشكال الاستغلال وردع أي شخص يستغل صحة المواطنين، سواء كان من التجار أو أصحاب المحلات، وتهدف الحملة أيضًا إلى منع أي تجاوزات تحدث في الأسعار، وذلك من خلال شن حملات مفاجئة ودورية للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة، والتأكد من الالتزام بالتعليمات ومطابقة المواصفات.

وأكد رئيس مركز ومدينة البداري على أهمية مواصلة هذه الحملات بشكل مستمر على جميع منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات.

وقد تم تحرير محاضر متنوعة خلال الحملة، بما في ذلك محاضر بيع بأزيد من السعر، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويتم تنفيذ هذه الحملات بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الرقابية المعنية، بما في ذلك إدارات التموين والصحة والبيئة والشئون القانونية.

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين

حملة مكبرة مشتركة بين "محلية البداري" وحماية المستهلك والصحة للحفاظ علي المواطنين