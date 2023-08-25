سيراليون تُعلن استعدادها لإقامة سفارة لها في القدس

أعلنت "سيراليون"، استعدادها في إقامة سفارة لها في القدس، حسبما أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الجمعة، لافتًا إلى أنه ليس لسيراليون حاليًا سفارة في إسرائيل، بينما كانت لإسرائيل سفارة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى عام 1973.

ونقل الموقع عن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه تحدث أمس الخميس مع رئيس سيراليون جوليوس مادا، الذي أبدى استعداده لإقامة سفارة في القدس.

ووفق بيان صادر عن المكتب الرئاسي في سيراليون، فإن الجانبين "ناقشا العلاقات الدافئة بين البلدين والتي يعود تاريخها إلى عام 1961، عندما حصلت سيراليون على استقلالها".

يأتي ذلك، عقب أسابيع قليلة من إعلان باراغواي أنها ستعيد فتح سفارتها في القدس بعد 5 سنوات من إعادتها إلى تل أبيب.

تصعيد التوتر حول واقع القدس

وبدأ تصعيد التوتر حول واقع القدس منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم 6 ديسمبر 2017، عن اعتراف الولايات المتحدة رسميا بها عاصمة لإسرائيل، وأوعز وقتئذ بنقل السفارة الأمريكية هناك من تل أبيب إلى القدس، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بصفة القدس القانونية.

وتسبب افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة المقدسة في 14 مايو بتظاهرات حاشدة للفلسطينيين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل خلال اليوم ذاته، وأسفرت تصرفات القوات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 60 متظاهرا فلسطينيا.