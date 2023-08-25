أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بـ السوق المحلي والعالمي

أسعار الألومنيوم.. شهدت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات اليوم الجمعة في السوق المحلي المصري والسوق العالمي استقرارًا، ليتراوح سعر الطن ما بين 86,000 إلى 99,150 جنيه "بدون ضريبة"، بحسب اللائحة التسعيرية المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، خلال الشهر الجاري.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، صعدت العقود الآجلة للألومنيوم ببورصة لندن للمعادن، عند افتتاح جلسة تداول الجمعة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الألومنيوم خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الألومنيوم اليوم في مصر

الومنيوم

سلك الألومنيوم - 9مم H12

سجل سعر طن السلك ثباتًا، ليصل إلى 99,000 جنيه.

سلك الألومنيوم - 9مم H14

استقر سعر طن السلك؛ ليصل إلى 99,150 جنيهًا.

لفات الألومنيوم 6 مم

ثبت سعر لفات الألومنيوم 6 مم؛ ليسجل 96,500 جنيه للطن.

لفات الألومنيوم البارد

استقر طن لفات الألومنيوم البارد عند 97,000 جنيه.

شرائح البارد

بلغ سعر طن شرائح الألومنيوم البارد 99,000 جنيه للطن.

سلندرات «الأسطوانات»

ثبت سعر طن السلندرات عند 86,000 جنيه، عقب إعلان مصر الألومنيوم عدم تغيير الأسعار خلال أغسطس.

أسعار الألومنيوم في السوق العالمي

قفزت العقود الآجلة للألومنيوم «درجة أولى» في بورصة لندن للمعادن، في بداية جلسة تداول اليوم، ليسجل 2171 دولارًا للطن، بنسبة زيادة 0.63%، وقت كتابة هذا الخبر.