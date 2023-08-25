مكاسب مصر من الانضمام للبريكس (شاهد)

كشف الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، مكاسب مصر من الانضمام للبريكس.

وأكد "غنيم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه: "نشهد حاليًا زيادة في الوزن النسبي لمجموعة “بريكس” عالميًا، بعد دخول 6 دول جديدة لهذا التجمع".

وأشار إلى أن حجم البريكس يزداد لـ29% من حجم الاقتصادي العالمي، وكذلك الوزن السكاني حوالي 40% من سكان العالم تحت مظلة البريكس.

وواصل غنيم أن انضمام مصر لمجموعة بريكس، نجاح جديد للدبلوماسية المصرية التي تتميز بإقامة علاقات متوازنة ودقيقة مع جميع القوى العالمية سواء شرقا أو غربا، لخدمة المصالح الاقتصادية المصرية.

وأكمل أن مصر ستستفيد من تجمع بريكس، الذي يضم الدول الأكثر نموا في العالم “البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا”، ومع انضمام 6 دول جديدة أصحب التجمع يضم نحو نصف سكان العالم.

النائب أيمن محسب: "البريكس" ستساهم في خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية

وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي مهم، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

وشدد الدكتور محسب على أهمية البريكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر، باعتباره واحد من أقوى التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، لافتًا إلى أن تحالف البريكس يهدف بالأساس إلى أن يصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة “مجموعة السبع G7” التى تستحوذ على 60% من الثروة العالمية إذ تعمل المجموعة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون، لخلق نظام اقتصادى عالمى ثنائي القطبية لكسر هيمنة الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2050.

وشدد على أهمية مشاركة مصر في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع 'البريكس'، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلاس"، مؤكدًا أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة، بما يعود على مصر بالكثير من المزايا الاقتصادية، خصوصًا بعد أن باتت مصر عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجموعة البريكس ستساهم في خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواج استثماري في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، لأنه سيتم التعامل بالعملة المحلية أو عملات أخرى غير الدولار الأمريكي، معتبرًا ذلك فرصة ذهبية لكي تتخلص مصر من ضغوط الدولار من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية.