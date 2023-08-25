رئيس "محلية البداري" يتابع مخالفات الإشغالات

اجتمع محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البدارى في اجتماع مهم مع نواب رئيس المركز وسكرتير عام المركز، ورؤساء الوحدات المحلية في قرى مركز ومدينة البدارى، بالإضافة إلى سكرتارية رؤساء القرى ومدير المركز التكنولوجي وقسم الحسابات وإدارة الإيرادات وإدارة المتابعة وإدارة الاشغالات.

وقد أكد رئيس "محلية البداري" خلال الاجتماع على أهمية تطبيق أعلى مستويات العدالة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة، من خلال تنفيذ ومتابعة التصدي الحاسم لمتأخري عملية التحصيل ومتابعة مخالفات الاشغالات في مركز البدارى وإزالة أي تعديات على الشوارع. كما تم التشديد على ضرورة استغلال منظومة المتغيرات المكانية والاهتمام بتنظيم الإعلانات وتراخيص المحلات. وأكد رئيس المحلية على ضرورة متابعة الأمور المتعلقة بالمواد الغذائية ومحاربة الغلاء، بالإضافة إلى تطوير الأداء.

من جانبه، أكد رئيس مدينة البداري على ضرورة العمل والعطاء في مختلف الظروف والمجالات، بهدف دفع عجلة التنمية وتحفيز العاملين على تقديم أعلى مستوى من الأداء في مهامهم، وبذل قصارى جهدهم في خدمة المواطنين لتحقيق رضاهم.

وقد شدد رئيس مركز ومدينة البدارى على تطبيق أعلى مستويات العدالة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة وإزالة أي تعديات على الشوارع ومحاربة الغلاء والاهتمام بتراخيص المحلات وتنظيم الإعلانات وكما ركز على متابعة وتحسين الأداء وتطوير المركز التكنولوجي وكذلك حث العاملين على تقديم الأداء الأمثل وخدمة المواطنين بأقصى جهودهم في جميع المجالات.

رئيس " محلية البداري" يتابع مخالفات الاشغالات ويتصدي لمتأخرات تحصيل اموال الدولة

رئيس " محلية البداري" يتابع مخالفات الاشغالات ويتصدي لمتأخرات تحصيل اموال الدولة