حملة لرفع القمامة وتحسين البيئة بشوارع مدينة البداري

في إطار اهتمام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتحسين البيئة وجعلها أكثر نظافة لجمهور المواطنين، تم اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز نظام النظافة في المحافظة.

بناءً على توجيهات محمد حسن عبدالكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، تم تعزيز المتابعة المستمرة لنظام النظافة في الوحدة. حيث شملت هذه الجهود أعمال تنظيف وكنس شوارع المدينة باستخدام المكنسة الآلية لرفع الأتربة والأتربة المتراكمة.

تعد هذه الخطوة مهمة جدًا للحفاظ على نظافة البيئة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين. فقد تم اعتماد استخدام المكنسة الآلية كوسيلة فعالة في جمع ورفع الأتربة، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وتستمر هذه الإجراءات في البداري فضلًا عن اهتمام المحافظة بتوعية المواطنين على أهمية الحفاظ على نظافة البيئة وعدم رمي القمامة في الشوارع. وتعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين البيئة وتعزيز مستوى النظافة في جميع أنحاء المحافظة

تأتي تلك الجهود في إطار التزام المحافظة بتعزيز النظافة والحفاظ على بيئة صحية لجميع سكان المحافظة. كما يشير هذا الإجراء إلى التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.

ويتوقع أن تستمر هذه الخطوات وجهود النظافة في المحافظة للحفاظ على البيئة وتحقيق راحة المواطنين، مع توعية المجتمع بأهمية دور كل فرد في المحافظة على نظافة بيئته لضمان صحتهم وسلامتهم.

حملة لرفع القمامة والنظافة وتحسين البيئة في شوارع مدينة البداري

حملة لرفع القمامة والنظافة وتحسين البيئة في شوارع مدينة البداري

حملة لرفع القمامة والنظافة وتحسين البيئة في شوارع مدينة البداري

حملة لرفع القمامة والنظافة وتحسين البيئة في شوارع مدينة البداري

حملة لرفع القمامة والنظافة وتحسين البيئة في شوارع مدينة البداري

حملة لرفع القمامة والنظافة وتحسين البيئة في شوارع مدينة البداري

حملة لرفع القمامة والنظافة وتحسين البيئة في شوارع مدينة البداري

حملة لرفع القمامة والنظافة وتحسين البيئة في شوارع مدينة البداري