إسماعيل يوسف: اقامة معسكر تجهيزي مغلق لفرق الناشئين بالزمالك

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن إقامة معسكرات مغلقة لفرق القطاع خلال الفترة المقبلة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

و قال يوسف أن هذا الأمر يأتي وفقًا للخطة الموضوعة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز اللاعبين على أفضل شكل استعدادا للموسم الجديد.

وأكد إسماعيل يوسف أنه سيقام معسكران مغلقان لفرق قطاع الناشئين مواليد 2003 و 2005 بداية من الإثنين المقبل 28 أغسطس الجاري و حتي قبل انطلاق الموسم الجديد، داخل محافظة الإسماعيلية.

مضيفا أن المعسكر يتخلله مباريات ودية أمام الإسماعيلي في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الجمهورية للناشئين.

و أشار "تيجانا" إلى أن باقي فرق قطاع الناشئين ستنتظم في معسكرات مغلقة تباعًا عقب انتهاء معسكرات 2003 و 2005 .

وشدد إسماعيل يوسف أن هناك إستراتيجية موضوعه لقطاعات الناشئين بالزمالك حتي تستمر في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال السنوات الأخيرة.

و أضاف "تيجانا" أن أحمد حسام ميدو و جمال حمزة و حازم إمام القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الكرة، يقوموا بمجهود جبار معه في كل الأمور الخاصة بالناشئين.

و أختتم رئيس قطاعات الناشئين تصريحاته مؤكدا أن تشكيلات الأجهزة الفنية و الإدارية لقطاعات الناشئين سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للزمالك، حيث تم اعدادها وفقًا لمعايير خاصة .