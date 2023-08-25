أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة بـ المزرعة

أسعار الكتاكيت.. شهدت أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الجمعة من أرض المزرعة استقرارًا وثباتًا سعريًا، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 18 جنيهًا، وسجل سعر الكتكوت سمان أسمر 3.5 جنيه.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها "الأبيض والساسو والأسود والبلدي"، وجاءت أسعارهم على النحو الآتي:

أسعار الكتكوت اليوم الجمعة من المزرعة

كتكوت

سجل سعر الكتكوت الأبيض 18.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي 9.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو 14.75 جنيهًا.

متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 18 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة المنصورة للدواجن 10.4 جنيه.

سعر الكتكوت شركة أمات للدواجن 16.5 جنيه «روص-IR».

سعر الكتكوت شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 17 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة كايرو ثري ايه للدواجن 21 جنيهًا «هابر وافشنسي بلس».

سعر الكتكوت شركة مجموعة الصلاح 21 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة مجموعة الوادي 19 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة حسن الغريب 19.5 جنيه «أربو».

سعر الكتكوت سمان أبيض بيور نحو 6 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أسمر 3.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم

وبجانب أسعار الكتاكيت اليوم، ترصد «أسواق للمعلومات» أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 29.5 جنيه عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 10 جنيهات عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 24 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 52 جنيهًا، عمر 15 يومًا.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 37 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 27.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 22 جنيهًا.

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 70 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تربية الكتاكيت في المنزل تعتبر من الأمور المتوفرة بجميع المنازل، إذ تلجأ إليها ربات البيوت من أجل توفير النفقات، وبالتالي فإن أسواق للمعلومات تقوم يوميًا برصد كل ما هو جديد عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم.