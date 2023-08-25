حملة مكبرة للنظافة وجمع القمامة بشوارع مدينة صدفا

من أجل متابعة وتحسين منظومة النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة لجمهور المواطنين، قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالاهتمام الكبير بتنفيذ عدد من الخطط والإجراءات المهمة.

وفي إطار هذا الاهتمام، تلقى اللواء عصام سعد توجيهات من خالد إبراهيم عويس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، بضرورة متابعة مستمرة لمنظومة النظافة في الوحدة.

وبناءً على توجيهات خالد إبراهيم عويس، تم تنفيذ جولة تفقدية شملت عدة مناطق في المركز والمدينة. فقد تم التركيز على شارع الجيش والمحطة وطريق أسيوط سوهاج وشارع الساحة وطريق المقابر وميدان أبو العباس والسماكين والتجارة في صدفا.

وخلال الجولة التفقدية، قامت فرق النظافة التابعة للوحدة المحلية بأعمال التنظيف والتجميل في جميع المناطق المشار إليها. تم جمع القمامة وإزالة الرواسب، بالإضافة إلى غسل الشوارع والصرف الصحي. وتهدف هذه الخطوات إلى تقديم بيئة نظيفة وصحية لسكان صدفا وزوارها.

تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية عمل الحكومة المحلية في أسيوط لتحسين نظافة المدينة وصحة البيئة المحيطة بها.

وبهذا الإجراء، تزداد أمكانية استفادة السكان والزوار من البيئة النظيفة والمريحة التي توفرها صدفا. وتسهم هذه الجهود المستمرة في تعزيز الصحة العامة وجذب المزيد من الزوار إلى المدينة

ومن المتوقع أن تتواصل هذه الجهود في المستقبل للحفاظ على جمالية صدفا وتعزيز إقبال السكان والزوار على استكشاف المدينة. وتذكر السلطات المحلية جميع المواطنين بأهمية المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة ودورهم الفعال في تحسين البيئة.

حملة مكبرة للنظافة وجمع القمامة وإزالة الرواسب في شوارع مدينة صدفا

حملة مكبرة للنظافة وجمع القمامة وإزالة الرواسب في شوارع مدينة صدفا

حملة مكبرة للنظافة وجمع القمامة وإزالة الرواسب في شوارع مدينة صدفا

حملة مكبرة للنظافة وجمع القمامة وإزالة الرواسب في شوارع مدينة صدفا

حملة مكبرة للنظافة وجمع القمامة وإزالة الرواسب في شوارع مدينة صدفا

حملة مكبرة للنظافة وجمع القمامة وإزالة الرواسب في شوارع مدينة صدفا