الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدقيق للمستهلك في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

الدقيق
الدقيق

سعرالدقيق.. شهد سعر الدقيق خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في الاسواق المصرية والمحلية وعند التاجر استقرارًا، في الوقت الذي تسجل كلمات بحث الدقيق على جوجل أعلى معدلاتها لأهتمام المواطن بهذه السلعة الغذائية التي يهتم بها الجميع، وسجل سعر كيلو الدقيق اليوم استقرارًا نحو 21 جنيهًا.

 

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدقيق ومشتقاته خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة للمستهلك ولدى تجار الجملة والتجزئة، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة السعرية والبنكية في مصر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

ومن المعروف أن الدقيق يدخل في صناعة الكثير من الوصفات المختلفة، الحلويات، المكرونة، الخبز، وغيرها من السلع المختلفة.

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أسعار الدواجن  خلال تعاملات اليوم الجمعة للمستهلك ومشتقاتها

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سعر الدقيق اليوم الجمعة في مصر للمستهلك

الدقيق

سعر الدقيق اليوم للمستهلك

سجل سعر كيلو الدقيق اليوم استقرارًا نحو 21 جنيهًا.

 

أسعار الدقيق لدى التاجر اليوم في السوق المحلي

علمًا أن أسعار الدقيق لدى تجار الجملة قد شهدت استقرارًا اليوم في السوق المحلي، حيث سجل سعر طن الدقيق "بروتين 24" نحو 14,400 جنيه للطن، وسجل سعر الدقيق "بروتين 27" نحو 14,600 جنيه للطن.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدقيق يعد من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

وتعتبر الدولة المصرية من أولى الدول لاستخدام القمح، حيث يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

 

ومن المعروف أن روسيا وأوكرانيا هما المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر، ولذلك تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في الأزمة الأخيرة للدقيق.

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