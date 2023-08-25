المنيا تتابع سير العمل بمشروعات" حياة كريمة "

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا ، في المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولاً بأول .

وذلك لتسريع وتيرة العمل بها، لدخولها في الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة، وفي إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين ، في القري الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ، والعمل علي خفض معدلات الفقر ، وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في متابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مشدداً ، على رؤساء الوحدات المحلية بالإلتزام ومراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية ، وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز ، واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات ، وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة .

من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، يرافقه ناصر هاشم مسئول مبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء وطه داوود ورضا عبد الرحمن نواب رئيس المركز، أعمال إنشاء مستشفى أبوقرقاص المركزي الجديدة ، وذلك ضمن خطة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، لمتابعة معدلات الأداء والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، والعمل على إزالة أي معوقات.

وأوضح رئيس المركز، أن مستشفى أبوقرقاص الجديدة من ضمن أكبر المستشفيات على مستوى المحافظة حيث ستضم أقسام ( الطوارئ- الأشعة- التعقيم-العيادات الخارجية- العلاج الطبيعي- الغسيل الكلوي- المعامل والمناظير-الصيدلية-النساء والتوليد- العنايات المركزة- عناية المبتسرين- العمليات- الحروق- سكن ومبيت للأطباء )، مؤكداً على الجهات المنفذة للمشروع الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة الفنية واشتراطات الصحة المهنية، إلى جانب الإلتزام بالمواعيد والجدول الزمني المحدد للإنتهاء من المستشفى، الذي سيخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين .

وعلى هامش الجولة، بحث رئيس مركز أبوقرقاص ، الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة على مستوى المركز والقرى التابعة له، مؤكداً ، على تسخير كافة الإمكانات لدفع عجلة العمل بكافة المشروعات الخدمية مع تذليل العقبات ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات لضمان انتهاء الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك تمهيداً لدخولها الخدمة وتحقيقاً للصالح العام.

وفى ذات السياق، عقد اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركز ملوى ، حيث أوضح رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية مستمرة فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، مؤكداً ، أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل العقبات للإنتهاء من مشروعات المبادرة بكافة القطاعات الخدمية ، والتي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.