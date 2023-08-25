رئيس "محلية أبو تيج" يتفقد مجمع الخدمات بالنخيلة استعدادًا لاستلامه

تفقد الدكتور محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، مجمع الخدمات بالنخيلة بهدف تلافي الملاحظات وضمان سلامة وجودة المبنى استعدادًا لإجراء محاضر استلام الفراغات الداخلية. وحضر هذا التفقد حمدي الخراشي، رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة، وسكرتير القرية، ومسؤولو اللجنة الهندسية، ومقاول العملية، ومسؤول جهاز التعمير.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدكتور محمد عبد الراضي على ضمان تنفيذ المشروعات بأعلى المقاييس والمواصفات القياسية، بما يضمن توفير خدمات متميزة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وخلال الزيارة، قام الدكتور محمد عبد الراضي بتفقد جميع الفراغات الداخلية للمبنى، بدءًا من القاعات والمكاتب وصولاً إلى الممرات والمرافق العامة. حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل التصميم والتشطيب، وأكد على ضرورة التحقق من جميع العناصر والمواد المستخدمة لضمان الجودة والسلامة.

وبالإضافة إلى ذلك، بحث الحضور المستجدات والمشكلات المحتملة التي قد تواجه عملية استلام الفراغات الداخلية للمبنى. كما ناقشوا سبل تجاوز أي تحديات محتملة وضمان استكمال جميع أعمال التشطيب في الوقت المحدد.

وأعرب الدكتور محمد عبد الراضي عن رضاه عن سير العمل وتقدمه وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المقاول وجميع الجهات المعنية لإنجاز المشروع بشكل مثالي. وأكد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجميع لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة.

يذكر أن مجمع الخدمات بالنخيلة يعتبر من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى توفير خدمات متكاملة وشاملة للسكان، ومن المتوقع أن يلبي احتياجات السكان المحليين بشكل فعال ويسهم في تعزيز حياة المجتمع ورفاهية السكان

وتستكمل بذلك الإجراءات اللازمة لإنجاز وتسليم مشروع مجمع الخدمات بالنخيلة، وفقًا للمعايير المطلوبة وبأعلى جودة. يعد هذا المشروع إضافة قيمة للمنطقة ويعكس التزام الدكتور محمد عبد الراضي بتوفير بيئة متناغمة ومتطورة للسكان.

رئيس "محلية أبو تيج" يتفقد مجمع الخدمات بالنخيلة لضمان سلامتة استعدادًا لاستلامه

رئيس "محلية أبو تيج" يتفقد مجمع الخدمات بالنخيلة لضمان سلامتة استعدادًا لاستلامه

رئيس "محلية أبو تيج" يتفقد مجمع الخدمات بالنخيلة لضمان سلامتة استعدادًا لاستلامه

رئيس "محلية أبو تيج" يتفقد مجمع الخدمات بالنخيلة لضمان سلامتة استعدادًا لاستلامه