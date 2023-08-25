حملة مكبرة لرفع القمامة والإشغالات بقري أبوتيج

في إطار الاهتمام المتواصل بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة في منطقة قرية باقور، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة تمشيط وتنظيف للطرق والشوارع المهمة في القرية.

جاء ذلك استجابة لتوجيهات الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة ابوتيج، وتحت إشراف محمد عبدالله نصير، رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور، الذي أكد على ضرورة تحسين المظهر العام للمنطقة وضرورة الاهتمام بالنظافة وإزالة الاشغالات التي تؤثر سلبًا على المجتمع.

تم خلال الحملة تنظيف وتمشيط طرق قرية باقور، بدءًا من مدخل القرية وصولاً إلى الشوارع الرئيسية مثل شارع النقطه وشارع الديابة وشارع بنك التسليف.

كما تم تنظيف محيط مدرسة أبو بكر والمكيوالجمعية الزراعية، لضمان بيئة نظيفة وصحية للطلاب والأهالي.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الجهات المعنية لتحقيق رؤية مستدامة لتطوير المنطقة، حيث يعمل المسؤولون على استمرار هذه الحملات للحفاظ على النظافة العامة وتحسين مظهر المدينة.

وفي هذا السياق، أعرب سكان قرية باقور عن تقديرهم لجهود السلطات المحلية في تحسين بيئتهم المعيشية ورفع مستوى النظافة. وأكدوا أن هذه الحملة تعزز الروح المجتمعية وتسهم في خلق بيئة حضرية صحية وجذابة

بهذه الجهود المستمرة، نأمل أن تستمر الحملات النظافة وإزالة الاشغالات في قرية باقور، وأن تتحسن ظروف المعيشة للسكان وتزداد جاذبية المنطقة كوجهة سياحية واستثمارية.

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة في قرية باقور بابوتيج

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة في قرية باقور بابوتيج

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة في قرية باقور بابوتيج

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة في قرية باقور بابوتيج

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة في قرية باقور بابوتيج

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة في قرية باقور بابوتيج

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة في قرية باقور بابوتيج

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة في قرية باقور بابوتيج

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة في قرية باقور بابوتيج