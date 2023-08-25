تفاصيل مشاركة رئيس الإنجيلية في احتفالية "مدارس الأحد" بالمنيا

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفالية خدمة "مدارس الأحد" للمرحلة الإعدادية بمجمع كنائس المنيا الإنجيلي.

قام "زكي" بتوزيع هدايا المسابقة الصيفية بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، بحضور القس ايهاب طلعت رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الانجيلي، والقس عصام عطية، والقس كمال رشدي الراعي، رعاة الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس إميل ماهر رئيس لجنة التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، والمهندس أيمن انور نائب رئيس لجنة التربية، فضلًا عن حضور عدد كبير من قيادات مجمع مشيخة بالمحافظة.

عبر رئيس الطائفة الإنجيلية، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الحفل، عن سعادته الكبيرة بمشاركته نشاط مجلس التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي و الاحتفال بتوزيع هدايا مسابقات الصيف لقطاعي مدارس الاحد و اعدادي، قائلًا:" فخور بتواجدي اليوم، وأسعد أيام حياتي وأنا أشارك أبنائي و احبائي خدمة مدارس الأحد".

وأضاف: " أن أعظم قيمة عظيمة في حياتنا هو الهنا العظيم، ونحن من نضيف القيمة الحقيقية للعالم والأشياء".