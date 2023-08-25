تكريم سهير المرشدي من مهرجان همسة للآداب والفنون

كشفت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، تفاصيل نسخته الجديد الـ 11، والتى مقرر أن تنطلق بعد أيام قليلة .



وقال رئيس ومؤسس المهرجان فتحي الحصري:" اعتاد مهرجان همسة أن تكون دوراته تحمل إسم كبار نجوم الفن والأدب، وتحمل الدورة الــ 11 إسم الفنانة القديرة سهير المرشدى، نظرا لتاريخها الفني الكبير والمشرف.

وتحدث عن تفاصيل المهرجان، قائلًا:" نستعد لانطلاق الدورة الــ 11 والتى تقام دوما فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام بمتخف الحضارة .



وأوضح، اتخذت إدارة المهرجان مشاهدة كل الأعمال المعروضة طوال العام ولا يقتصر الامر على شهر رمضان فقط، بل وإضافة الأعمال التى تعرض على المنصات الأليكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة لمشاهدة كل الأعمال الفنية وكل النجوم وتكريم النخبة الأكثر من النجوم والوجوه الصاعده وكل الأطراف المشاركة فى العمل .



وأكد الحصري أن إدارة المهرجان اعتادت على إختيار لجنة تحكيم من كبار أهل الفن لأختيار الأعمال والنجوم التي تستحق التكريم من خلال الأعمال الدرامية التى تعرض بشهر رمضان الكريم المقبل.



أيام قليلة وتنطلق الدورة الحادية عشرة لمهرجان همسة للآداب والفنون وهو المهرجلن الذي يجمع بين تكريم المثقفين من الشعراء والأدباء في مصر والوطن العربي وبين نجوم الفن في مصر.

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للأداب والفنون

الجدير بالذكر أن، المهرجان في دورته الجديدة والتى تقام على مسرح متحف الحضارة، يكرم نخبة كبيرة من نجوم الفن الذين تألقوا هذا العام في الأعمال الدرامية المختلفة منهم الفنان طارق لطفى والفنان محمد ممدوح وكلا من النجمات حنان مطاوع، سوسن بدر، سماح انور، عبير صبري والنجوم محمد عبد الحافظ، حمزة العيلي، طه دسوقى، محمد التاجى جلال العشرى، كما يكرم المهرجان عددا من نجوم المسرح الفنان نضال الشافعى، الفنانة داليا البحيرى ومن الوجوه الشابة الفنانة زينب العبد ومونيكا هانى وإيمى طلعت زكريا وأحمد عبد الحميد وعمر شريف.



وصرح رئيس المهرجان، فتحى الحصرى، ان دورة هذا ستكون مميزة من حيث الطابع الاحتفالي حيث سيتميز ديكور الحفل بشكل فرعونى يتماشي وروعة المكان وأيضا سيكون مواكبا لقرب افتتاح المتحف المصري الكبير.



وتضم لجنة تحكيم مهرجان همسة هذا العام المخرج القدير إبراهيم فخر، الفنان القدير طارق الدسوقي، الفنانة ميرنا وليد، المؤلف والسيناريست وليد يوسف، الناقد الفنى كريم المصرى، الإعلامي سمير فقيه.



يذكر أن الدورة العاشرة لمهرجان همسة كانت تحمل اسم الفنان القدير توفيق عبد الحميد.