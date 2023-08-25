500 شجرة برتقال ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأبوتيج

تحت شعار المبادرة الرئاسية لحياة كريمة، استلمت قريتا باقور وللنخيلة في مدينة أبوتيج عدد 250 شجرة برتقال لاستكمال عملية التشجير وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وبإشراف هاني محمد إبراهيم نائب رئيس المركز.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتعزيز الزراعة المستدامة.

حيث يعتبر الشجيرات والأشجار من العناصر الأساسية في عملية التشجير والمساهمة في تحسين بيئة وتنمية المجتمع الريفي.

تهدف المبادرة إلى زراعة شجيرات البرتقال في هذه القريتين بهدف زيادة إنتاج الفواكه وتوفير فرص عمل جديدة لسكان المنطقة وتحسين دخلهم المعيشي. فالبرتقال يُعتبر من المحاصيل الحيوية ويتمتع بطلب كبير في السوق المحلية والعالمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشجيرات تم توفيرها بالتعاون بين مركز ومدينة أبوتيج والأجهزة المحلية والمشاركة الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم رفع كفاءة الزراعة في هذه القريتين بفضل هذه المبادرة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع المحلي.

الجدير بالذكر أن جهود المتابعة قيد العمل لضمان نجاح عملية التشجير والارتقاء بالزراعة في هاتين القريتين، بمتابعة مستمرة وإشراف من قبل الجهات المعنية.

في النهاية، نؤكد أن تلك الخطوات تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنمية القرى وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية والزراعة كمحرك للتنمية الاقتصادية

500 شجرة برتقال ضمن المبادرة الرئاسيه حياة كريمة لقريتي النخيلة وباقور بابوتيج

500 شجرة برتقال ضمن المبادرة الرئاسيه حياة كريمة لقريتي النخيلة وباقور بابوتيج

500 شجرة برتقال ضمن المبادرة الرئاسيه حياة كريمة لقريتي النخيلة وباقور بابوتيج