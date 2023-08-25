لأهالي المنيا.. سكك حديد مصر تضيف خدمة حجز التذاكر من فوري

ضمن حزمة الخدمات المتطورة ، والتي تيسير على الجمهور وشعب محافظة المنيا ، العبء والتنقل في الحصول على تذاكر حجز القطارات المختلفة ، أعلنت هيئة سكك حديد مصر ، بالتعاون مع شركة فورى عن بدء حجز القطارات عن طريق ماكينات فورى المنتشرة فى المحلات بكود خدمه 212.

والتي تتيح لأهالي القرى والريف والحضر أينما كانوا بمحافظة المنيا وغيرها من المحافظات ، حجز تذاكر القطارات دون عبء او معاناة التنقل ، حيث أعلنت هيئة سكك حديد مصر ، أنه عند الرغبة في الحصول على تذاكر حجز القطارات يتم اضافة البيانات التالية ، ( الرقم القومى- محطة المغادرة- محطة الوصول- ادخال تاريخ السفر- ادخال درجة السفر- ادخل عدد المقاعد) ، بعدها يتم الحجز فورا .

كما اعلنت هيئة سكك حديد مصر ، ان عمولة حجز التذاكر على المبالغ المدفوعة مع شركة فوري ، والتي تشمل ، من 1 جنيه حتى 200 جنيه عمولة 3 جنيهات ، من 200.1 جنيه حتى 500 جنيه عمولة 6 جنيهات ، من 500.1 حتى 1000 جنيه عمولة 8 جنيهات، من 1000.1 جنيه حتى 2000 جنيه عمولة 10 جنيهات ، من 2000.1 حتى 3500 جنيه عمولة 12 جنيها.