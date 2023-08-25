تركيب الإنترلوك بشوارع القوصية ضمن خطة التطوير والتجميل

في ضوء ما تسعى الدولة إليه للوصول إلى الجمهورية الجديدة وتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظاهر الحضارية للشوارع لخدمة المواطنين، وبناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بمتابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2022 وسرعة إنجازها، صرح اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية بانتهاء الأعمال في أكثر من 22 شارع بمدينة القوصية بتركيبها ببلاط الانترلوك في منطقة غيط الشعير والشيخ نجيب غرب مدينة القوصية وتم الانتهاء من تركيب ما يتخطى 15 الف متر مسطح بلاط انترلوك.

تهدف أعمال تركيب الانترلوك إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الحضاري للمدينة داخل كافة المناطق، بما في ذلك المناطق المكتظة بالسكان، لتحويل تلك الشوارع من ترابية إلى مرصوفة ببلاط الانترلوك، وهو يعتبر تحولًا حضاريًا ينتقل بشكل وهيئة الشوارع إلى شوارع متميزة بشكل جذري.

وأشار رئيس المركز إلى أنه يتم العمل على إزالة كافة المعوقات والتعديات التي قد تواجه المقاول أثناء التنفيذ وإزالة جميع التشغيلات الموجودة بالشوارع لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال تركيب بلاط الانترلوك، مثل تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية وتوفير شوارع راقية لعبور المواطنين تستوعب أكبر قدر ممكن.

وأوضح رئيس المركز أنهم يعملون بكل جهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة المواطنين بدائرة مركز ومدينة القوصية دون تمييز. وتأتي أعمال تركيب الانترلوك بهذه الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة 2023/2022 لمركز القوصية والتي تشمل شوارع منطقة غيط الشعير وبعض الشوارع في منطقة عمرو.

من جانبها، أكدت الوحدة المحلية أنها دائما تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخاصة في أعمال إعادة رصف الشوارع وإعادة تأهيلها، التي بدورها تضفي مظهرًا حضاريًا وتسهم في تحقيق فرص استثمارية أكثر وأنشطة مختلفة بالمركز وترتقي بالمظهر الحضاري للمركز.

تركيب 22 شارع ببلاط الانترلوك بمساحة 15 الف متر مربع بمدينة القوصية

تركيب 22 شارع ببلاط الانترلوك بمساحة 15 الف متر مربع بمدينة القوصية

تركيب 22 شارع ببلاط الانترلوك بمساحة 15 الف متر مربع بمدينة القوصية

تركيب 22 شارع ببلاط الانترلوك بمساحة 15 الف متر مربع بمدينة القوصية

تركيب 22 شارع ببلاط الانترلوك بمساحة 15 الف متر مربع بمدينة القوصية