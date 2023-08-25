إزالة سقف دور خامس علوي مخالف بحي شرق أسيوط

في إطار حرص اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على التصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على العشوائية، تم تنفيذ إزالة فورية لتعديات بناء قام به أحد المواطنين.

وبحسب ما ظهر في تقرير الحي الشرقي بإشراف عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس الحي، وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي، فإنه تم تلقي بلاغ بوجود بناء مخالف في الشارع المتفرع من رياض.

وبناءً على ذلك، تم التوجه فورًا إلى مكان البلاغ وتمت إزالة سقف دور خامس علوي، كما تم حجز جميع مواد البناء والأعمال المخالفة المتعلقة بهذا البناء.

وتم أخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك مصادرة المعدات المستخدمة في البناء.

وعبر رئيس الحي الشرقي عن أهمية متابعة هذه الحملات المكافحة للحد من حدوث تعديات جديدة ووقف البناء المخالف على الفور. وشدد على ضرورة التعامل بقوة وحزم في إزالة جميع أشكال التعديات، وتطبيق القانون بحق المخالفين. وذلك لترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي

إزالة سقف دور خامس علوي بحي شرق اسيوط

إزالة سقف دور خامس علوي بحي شرق اسيوط

إزالة سقف دور خامس علوي بحي شرق اسيوط

إزالة سقف دور خامس علوي بحي شرق اسيوط

إزالة سقف دور خامس علوي بحي شرق اسيوط

إزالة سقف دور خامس علوي بحي شرق اسيوط