ايقاف أعمال هدم عقار بدون ترخيص بشارع سور جامعة الأزهر بأسيوط

في إطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، للتصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على عشوائية البناء، تم اكتشاف قيام أحد المواطنين ببناء مخالف للقوانين.

فقد استجاب حي شرق اسيوط لبلاغ أعمال هدم عقار بدون ترخيص في نطاق الحي، قاد عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق أسيوط فريقًا من العاملين بالحي لمعاينة مكان البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

و تم ضبط المخالف وتوقيف أعمال هدم العقار الذي تم هدمه بدون ترخيص في شارع سور جامعة الأزهر.

كما تم الاحتفاظ بجميع ادوات الهدم وإزالة جميع المخالفات واستدعاء الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما تم مصادرة المعدات المستخدمة في الهدم.

وأكد رئيس حي شرق أسيوط على ضرورة متابعة الأمر وتشكيل حملات مستمرة لمنع حدوث أي تعديات جديدة، وإيقاف بناء أو هدم أو أي مخالفة فورًا.

وشدد على ضرورة التعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين. هذا يهدف إلى ترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي في المحافظة.

ايقاف اعمال محاولته هدم عقار بدون ترخيص بشارع سور جامعة الأزهر باسيوط

ايقاف اعمال محاولته هدم عقار بدون ترخيص بشارع سور جامعة الأزهر باسيوط

ايقاف اعمال محاولته هدم عقار بدون ترخيص بشارع سور جامعة الأزهر باسيوط

ايقاف اعمال محاولته هدم عقار بدون ترخيص بشارع سور جامعة الأزهر باسيوط

ايقاف اعمال محاولته هدم عقار بدون ترخيص بشارع سور جامعة الأزهر باسيوط

ايقاف اعمال محاولته هدم عقار بدون ترخيص بشارع سور جامعة الأزهر باسيوط