عوض تاج الدين: فئات محددة تحتاج للقحات للحماية من متحور eg5

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقاية، أن جميع اللقاحات متوفرة وهناك بعضها ينتج محليا لمواجهة متحور كورونا الجديد .

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو لتصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقاية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان متحور كورونا الجديد، موضحا أن هناك بعض الفئات هي من تحتاج لتلقي اللقاحات للحماية من متحور كورونا eg5 وهم اصحاب الامراض المزمنة وخاصة امراض الجهاز التنفسي والقلب والاورام والمناعة القليلة .

ولفت مستشار رئيس الجمهورية، إلى أنه في الوقت الحالي لا نحتاج الي موجه لقاحات لمواجهة المتحور الجديد مثل ما حدث خلال انتشار فيروس كورونا .