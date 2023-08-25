السلطات الإيطالية تكرم الرموز المصرية لجهودهم في دعم التعاون و العلاقات المصرية الايطالية

أعلن إقليم البيمونتي وبلدية تورينو وهيئة الحماية المدنية بشمال ايطاليا، تكريم رموز وأيقونات مصرية في مختلف المجالات، عرفانا منهم بجهودهم في دعم الترابط المصري الايطالي، و تقديرا لعطائهم المثمر خلال تفشي وباء كورونا.

وعرفانا منه بجهود أبناء الجالية المصرية في ايطاليا خلال تفشي وباء كورونا ، وخلال الزيارات المتكررة لقيادات مصرية، دعما للعلاقات والتعاون المثمر بين الشعبين الصري والايطالي، اعرب وزير شئون الاقاليم والتنمية المحلية الإيطالي السابق، فرانشيسكو بوتشا عن شكره وامتنانه وتقدير بلاده لكل من تقدم بجهود طيبة "كل من خلال موقعه" سواء بمساعدة المواطنين وتقديم كل مايلزمهم ، أو بتقديم المعلومات الخاصة بالوقاية واجراءات الحظر التى تقرها الحكومة الايطالية خلال المرحلة الصعبة التي عاشتها البلاد .



ومن جانبه، اكد السيد استيفانو لوروسو عمدة مدينة تورينو على استمرار التعاون مابين السلطات الايطالية والجاليات الموجوده بالشمال الايطالي ومنها الجالية المصرية ومركز النيل المصري الايطالي.

فقد جاء حرص عمدة مدينة تورينو وتوابعها على تكريم الجالية المصرية وجروب "عيون مصرية" ومركز النيل المصري الايطالي، وتسليم اداراتها وثيقة التكريم والتقدير ، لجهودهم وتعاونهم مع المواطنين والمؤسسات الخيرية والمجالس المحلية حتى اليوم .

وكذا تقديم وثيقة الشكر والتقدير الموجهة من وزير التنمية المحلية ومن عمدة مدينة تورينو وجهاز الحماية المدنية ..

الى القيادات والكوادر المصرية الذين قاموا بزيارة ايطاليا بغرض الدعم وتقديم العون في ظروف تفشي وباء كورونا القاتل (كوفيد 19).

السلطات الإيطالية تكرم الرموز المصرية



وعلى رأس السادة المكرمين المهندس أسامه كمال ، وزير البترول الأسبق، واللواء حمدي الجزار مساعد اول وزير الداخلية واللواء مصطفى باز مساعد اول وزير الداخلية، والدكتور محمد سعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، والمستشار عدلي حسين رئيس اللجنة الدائمة لمنظمة الأورومتوسطية، والاستاذ اشرف الغزالي رئيس قناة النيل، واللواء عصام شافعي، رئيس جامعة الشعوب العربية بالقاهرة، و الأستاذه أمال رزق الله، النائبة بمجلس النواب المصري.

وبدوره تقدم الدكتور ابراهيم يونس ، نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا بالشكر والتحية الى كل من معالى الوزير فرانشيسكو بوتشا والسيد لوروسو عمدة مدينة تورينو الايطالية ، والسيدة كيارا ابيندينو عضو مجلس النواب الايطالي نائب رئيس حركة خمس نجوم ، على التكريم والتقدير لابناء مصر وغيرهم من الجمعيات والمؤسسات المتعاونة ، سواء بالعمل أو التطوع خلال الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد .

ويغتنم نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا الفرصة ليقدم الشكر لجميع المتعاونين بمركز النيل وجروب عيون مصرية ، وخاصة الاصدقاء بميلانو وتوابعها وتوربنو وتوابعها والسادة المشاركين بالجروب من جمهورية مصر العربية ونواب البرلمان المصري والاعلاميين .. وكل من تعاون مع الدولة الايطالية او مع وزارة الهجرة المصرية ، وجهودها العظيمة وتعاونها في ظل الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد.





وجدير بالذكر ان ايطاليا قد مرت بمراحل خطيرة جدا ، فقدت على أثرها عشرات الآلاف من الضحايا ، وتأثر في ظلها الاقتصاد الايطالي ، حيث تعتبر اول دولة اوروبية يلحق بها فيروس كورونا واخطرها في المنطقة، حيث تفشي في محافظات الشمال مثل: "محافظة لومبارديا و عاصمتها ميلانو ومدينة برجامو الاكثر اصابة على مستوى ايطاليا ، ثم مدينة بريشا وكريمونا ، ومحافظة “إيميليا رومانيا، والفينيتو والبيمونتي وعاصمتها تورينو ”.



ثم اتسعت رقعة العدوى لتشمل كل بقاع ايطاليا حتى وصلت الى محافظات ومدن الوسط والجنوب الايطالي، مثل محافظات توسكانا و لاتسيو وعاصمتها روما ، وكانت الاجواء في تقلب مستمر ، والبيانات شبيهه ببيانات المعارك ، مع تنفيذ حزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة ، بل وكانت تضيف اليها قرارات اخرى كل صباح ، مع تواصل الصحة والاحوال المدنية مع المواطنين بنشر كل ماهو جديد أولا بأول .

وعلى صعيد آخر، أثبتت الجالية المصرية وأكدت للسلطات الايطالية انها لن تتوانى لحظة في تلك الظروف الصعبة ، فقد قررت البقاء بجانب الشعب الايطالي ، ولن نتخللى عنه طيلة الفترة الصعبة لتلك المرحلة الحرجة ، فايطاليا هى الدولة التى احسنت استضافتنا ، تعلم ابناؤنا في مدارسها ، ونعمل في مصالحها ومؤسساتها، نعالج في مستشفياتها ، فنشعر بواجب الولاء لهذا الشعب في محنته .



وقام اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا بتقديم مبادرة دعم لوزارة الصحة والحماية المدنية الايطالية بالتعاون مع لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين ، وكانوا يعملون من خلال جروب "عيون مصرية" الذي لم يتوقف لحظة عن العمل التطوعي ، بتقديم الاغذية والمعونات والادوية والمتطلبات اليومية لكل من ضاقت بهم الحياة في تلك الظروف العصيبة والتى مرت بها البلاد.

وقد ابدى الوزير فرنشيسكو بوتشا وزير شئون الاقاليم والادارة المحلية الايطالية السابق اعجابه وتقديره لجهود الدولة المصرية وجهود الجالية في ايطاليا في دعم الدولة الايطالية الصديقة والتى تربطها بمصرنا علاقات تاريخية حضارية عظيمة .

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